Cosa ci aspetta oggi, 14 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Fermatevi un secondo a riflettere: la strada che state percorrendo vi darà davvero i risultati che vi aspettate?

Toro - Qualche polemica si fa strada verso di voi in ufficio. Se sono infondate, non prendetele sul personale...

Gemelli - Non pensate che sia arrivato il momento di concedervi qualche ora di relax? Ve lo meritate, state lavorando sodo.

Cancro - Un po’ di romanticismo in vista per voi che amate sognare ad occhi aperti. Gli orizzonti rosei non vi abbandoneranno presto.

Leone - Quest’estate siete determinati: lavoro e relax andranno di pari passo, sapete quanto sia fondamentale staccare...

Vergine - Un porto sicuro e un appoggio: questo è per voi il vostro partner ma sapete anche camminare bene da soli.

Bilancia - Ricordatevi ogni giorno di chi non ha mai smesso di starvi vicino, nemmeno nei momenti più bui. Su di loro potete contare.

Scorpione - Se dovesse arrivare qualche critica, cercate di prenderla con filosofia. A volte può fare bene imparare dagli altri.

Sagittario - Siete pieni di preziose qualità ma spesso faticate a mettervi in luce. Lasciate che siano le vostre azioni a parlare.

Capricorno - Aprirsi subito con delle nuove conoscenze non è per tutti. Voi siete particolarmente riservati ma di certo non schivi.

Acquario - Quando vi annoiate tendete ad agire senza pensare, solo per sconvolgere la routine. Andateci piano oggi...

Pesci - Chi vi sta intorno ha qualcosa che voi cercate da tempo. La gelosia, però, non è una buona compagna di vita.

