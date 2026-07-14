Cosa dicono le stelle per il 14 luglioLa giornata segno per segno
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Ariete: Una promessa fatta a voi stessi va onorata oggi. Rimandarla ancora indebolirebbe la vostra autostima.
Toro: Bevete più acqua e mangiate con più calma. I gesti semplici fanno una differenza enorme nel tempo.
Gemelli: Spegnete la sveglia un po’ più tardi, almeno per una volta. Il riposo non è un lusso ma una necessità.
Cancro: Riducete il tempo passato sui social: ritroverete ore preziose da dedicare a ciò che conta davvero.
Leone: Una persona più giovane di voi ha qualcosa da insegnarvi. Lasciate da parte l’orgoglio e ascoltatela.
Vergine: Provate una ricetta mai tentata prima. Cucinare con curiosità rilassa la mente più di quanto crediate.
Bilancia: Scrivete una lista delle cose belle accadute di recente. La mente tende a dimenticare troppo in fretta.
Scorpione: Un libro lasciato a metà vi aspetta. Tornare a sfogliarlo vi riserverà sorprese che avevate ignorato.
Sagittario: Smettete di paragonarvi agli altri: la vostra strada ha una direzione che appartiene solo e soltanto a voi.
Capricorno: Confidate un pensiero a una persona fidata: condividerlo lo renderà meno pesante da portare con voi.
Acquario: Riducete le aspettative su chi non può davvero darvi ciò che cercate. Risparmierete molte delusioni.
Pesci: Una camminata senza meta vi schiarirà le idee meglio di qualsiasi lungo ragionamento introspettivo.