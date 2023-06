Cosa ci aspetta oggi, 14 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Vi state allenando ad essere più gentili nelle discussioni e sembra funzionare. Amici e partner ringrazieranno.

Toro: Una devozione così forte per il lavoro è una vera novità per voi, che non sia l’inizio della vera maturità?

Gemelli: Da troppo tempo ignorate i problemi in coppia, fingendo che vada tutto bene. Siate sinceri con voi stessi.

Cancro: In questo periodo vi sentite piuttosto pigri e con poche energie. Cercate di cambiare alimentazione.

Leone: Non siete mai contenti di nulla: dopo ogni traguardo c’è una nuova sfida. Quando sarete soddisfatti?

Vergine: Avete tutti gli strumenti per essere felici, eppure ogni volta vi costringete all’infelicità. Perché fate così?

Bilancia: Vi sentite feriti nell’orgoglio dal partner e pronti a vendicarvi. Attenti a ciò che dite, non fatelo soffrire...

Scorpione: Un incontro intrigante sta mettendo pericolosamente in dubbio il vostro stesso concetto di fedeltà...

Sagittario: Per una volta non avete agito d’impulso, ma avete usato il cervello. Forse non ve ne pentirete come al solito...

Capricorno: Tra un impegno e l’altro provate a ritagliarvi del tempo per la vostra relazione e per i vostri hobby.

Acquario: Siete in crisi con il partner? Provate a concentrarvi più sui suoi pregi e non solo sui difetti...

Pesci: Soffrite tantissimo la solitudine, ma non reagite buttandovi in una relazione con eccessiva fretta...

