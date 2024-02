Cosa ci aspetta oggi, 14 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Il vostro desiderio di tranquillità sarà presto soddisfatto: né famiglia né amici vi disturberanno più!

Toro: A volte cercate il pelo nell’uovo solo per autosabotarvi. Smettete di incolparvi per cose che non avete fatto!

Gemelli: Credere in voi stessi vi viene difficile e i vostri superiori lo sanno. Dimostrate quanto valete e sarete ricompensati.

Cancro: Un giorno di riposo non cambierà l’opinione che i colleghi hanno di voi. Dimostrate solo di essere umani...

Leone: Non sarete mai ripagati abbastanza per tutto quello che avete fatto per la vostra famiglia. Siatene orgogliosi.

Vergine: Che sia il momento di un cambiamento drastico del look? Pensateci bene: nuovi capelli, nuova vita...

Bilancia: Incappate troppo spesso in errori di giudizio che portano a fregature colossali. Meglio rifletterci su.

Scorpione: Essere pungenti come un riccio oggi non farà che causare animosità con i colleghi. Contate fino a dieci e ripartite...

Sagittario: Criticare gli altri non vi farà sentire meglio. Passate sopra a certi errori, non sono così importanti...

Capricorno: Se le amicizie latitano, non sentitevi in colpa. Fate il primo passo, ma se non ricevete risposta cercate altrove.

Acquario: Il sonno che vi sta mancando in questi giorni si sta riversando sulla vostra rendita lavorativa. Riposatevi.

Pesci: Siete sempre i primi sostenitori di amici e familiari, ma vi sembra che nessuno festeggi i vostri successi.

© Riproduzione riservata