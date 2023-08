Cosa ci aspetta oggi, 14 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Non sono poche le difficoltà ma la voglia di farcela è più forte. Continuate su questa strada, porterà frutto!

Toro – Non state sbagliando un colpo, ma temete che le cose possano andare diversamente in futuro...

Gemelli – Le pene di cuore non vi lasciano tregua, ma non è il caso di fare mosse azzardate in questo momento.

Cancro – Il vostro carattere vivace è un supporto prezioso per chi attorno a voi fa più fatica a relazionarsi...

Leone – Si apre una settimana che porterà tanti momenti piacevoli, godeteveli.

Vergine – La stanchezza in questo periodo non vi consente di essere produttivi quanto vorreste. Concedetevelo.

Bilancia – Ultimamente la pigrizia vi sta rendendo piuttosto nervosi. Una bella routine sportiva vi potrebbe aiutare!

Scorpione – L’allegria oggi è la vostra arma segreta per affrontare al meglio tutte le avversità lavorative che incontrerete.

Sagittario – Non è ancora ora di rientrare al lavoro: perché non sentire un po’ di amici e organizzare una bella festa?

Capricorno – Non lasciatevi rubare la pace da preoccupazioni ancora precoci. Quando sarà il momento ci penserete.

Acquario – Per voi sono settimane tempestose sotto il profilo relazionale, ma non lasciatevi spaventare eccessivamente...

Pesci – Essere impulsivi non vi si addice per niente, ma oggi una situazione particolare vi metterà alla prova...

