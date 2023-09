Cosa ci aspetta oggi, 13 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Una nuova fiamma si fa spazio nel vostro cuore. Corretegli incontro senza paura e godetevi il momento.

Toro – Stanchezza e stress potrebbero rallentare la quotidianità. Niente di grave però: il temperamento vi tiene a galla.

Gemelli – Il rientro al lavoro è stato più traumatico del previsto. Meglio rinviare a domani le situazioni complesse.

Cancro – Riuscirete a venire a capo da una situazione complicata in ufficio grazie al vostro animo rilassato e paziente.

Leone – Avete lavorato duro e vi siete meritati un po’ di riposo. Resistete ancora qualche giorno e sarete ben ripagati.

Vergine – Destinate una parte dei vostri guadagni a una sorpresa per chi amate. La vostra generosità non sarà vana.

Bilancia – Sono giorni di decisioni importanti e ogni scelta va analizzata bene. Seguite il cuore, non rimarrete delusi.

Scorpione – La diplomazia vi fa guadagnare credito sul lavoro. Mettete pace tra i colleghi e ne beneficerete tutti quanti.

Sagittario – Efficienti e pragmatici, avete portato a termine i vostri doveri. È il momento di trovare il tempo per una pausa.

Capricorno – È l’ora di tirare fuori i vostri sentimenti. Puntate tutto sulla dolcezza e l’appeal erotico: sarà apprezzato.

Acquario – Lo spirito di adattamento vi traghetterà lungo tutta la settimana. Non demordete: amore in vista per voi.

Pesci – La famiglia oggi è concorde sulle scelte da prendere per il futuro. Assecondatele e non create altri drammi.

