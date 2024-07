Cosa ci aspetta oggi, 13 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Condividete con il partner lo stesso desiderio di spensieratezza: progettate una piccola vacanza a due.

Toro: Con chi amate serve pazienza, ma di certo vale anche il contrario: chi si conosce bene sa perdonarsi...

Gemelli: L’immaginazione ricomincia a girare, le idee si mettono in moto e torna la voglia di renderle concrete.

Cancro: Un’azione apparentemente sleale non può bastare per mandare tutto all’aria. Forse si tratta di un malinteso.

Leone: La vita vi offre la concretezza per costruire qualcosa di grande. Solidità e senso pratico non mancano.

Vergine: La routine, per quanto ripetitiva, in certi casi è meglio delle montagne russe su cui oggi vi sentite intrappolati.

Bilancia: Le cose stanno andando bene anche in questo periodo di profonda trasformazione. Pensate al futuro.

Scorpione: Quando non sapete che direzione prendere, come oggi, agite seguendo l’istinto e non ve ne pentirete.

Sagittario: Siete ambiziosi, perciò non conta la distanza dal traguardo. State solo attenti a porvi come visionari...

Capricorno: Vi sentite come se foste in letargo. Combattete l’apatia incontrando gente e allacciando contatti.

Acquario: L’attività fisica va calibrata, se non volete farvi male: vi sentite in forma, ma l’allenamento scarseggia.

Pesci: La crescita professionale passa attraverso alti e bassi, rotture e riconciliazioni, vittorie e sconfitte. Accettatelo.

