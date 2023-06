Cosa ci aspetta oggi, 13 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Per la paura del vuoto vi siete fatti prendere dalla foga e vi siete riempiti di impegni. Come gestire tutto?

Toro: Notate qualche cambiamento intorno a voi e siete disposti a cogliere qualunque sfida avrete davanti.

Gemelli: Avete davanti a voi giorni impegnativi e ricchi di prove da superare al lavoro. Tenete duro!

Cancro: Oggi è più forte di voi, vi fate trascinare da una dolce nostalgia che vi riporta a una amicizia passata...

Leone: La vanità eccessiva che avete in questi giorni attrarrà molte critiche da persone a voi vicine...

Vergine: Variare qualcosa dalla vostra routine potrebbe avere dei notevoli benefici sul vostro umore...

Bilancia: La freccia di Cupido sembra avervi colpito di nuovo in poco tempo. Ma vi piace davvero o vi piace piacergli?

Scorpione: Provare invidia per qualcosa che non avrete mai non fa che inquinarvi l’animo, tenetelo ben presente...

Sagittario: Troppi pensieri affollano la vostra mente al punto da minare la vostra concentrazione sul lavoro.

Capricorno: Almeno per una volta nella vostra vita siate impulsivi: spegnete il cervello e seguite il vostro cuore!

Acquario: Pur avendo commesso un errore sul lavoro, fate di tutto per non ammetterlo. Ma non ne verrà niente di buono...

Pesci: Solo perché avete litigato con una persona importante non dovete fare gli zerbini. Tenete la schiena dritta!

