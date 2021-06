Cosa ci aspetta oggi, 13 giugno, secondo lo Zodiaco

Ariete – In questi giorni vi sentite come impantanati in situazioni melmose. Cercate un’àncora a cui aggrapparvi per uscirne.

Toro – Oggi cadono proprio a fagiolo i consigli di quella persona per allontanare stress e tensione. Avete fatto bene a farne tesoro!

Gemelli – Dopo giorni di abbattimento sembra che forse avete trovato una soluzione per tenere alto il vostro morale.

Cancro – Se anche oggi vi siete alzati con il piede sbagliato, forse è perché è proprio il periodo a essere no. Date una svolta alla situazione.

Leone – Una volta che si impara ad andare in bici, non ce lo si dimentica più. E lo stesso vale anche per tutte le altre attività!

Vergine – Cercate di tenere separata la vita personale da quella professionale. Solo così potrete evitare di impazzire oggi.

Bilancia – Avete scoperto che, con qualche attenzione in più ogni giorno nei confronti di voi stessi, riuscite a distendere le tensioni.

Scorpione – Vi siete mai chiesti cosa vi rende così chiusi su voi stessi? Non è il momento di nascondersi dietro a un dito, forza!

Sagittario – Vi sembra di doverci mettere più energia per ottenere le cose, ma non demoralizzatevi. Forse è solo un momento no.

Capricorno – Non è che magari siete alla ricerca di stabilità e non sapete dove cercare? A volte non bisogna guardare troppo lontano...

Acquario – A volte le sorprese possono essere una soluzione. Stupite chi vi sta intorno e chi vi vuole bene con piccoli gesti quotidiani.

Pesci – Vi sembra di essere in una corsa a ostacoli. Il segreto è affrontare un problema alla volta e non guardarli tutti assieme.

