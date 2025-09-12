Cosa dicono le stelle per il 12 settembreCosa ci aspetta oggi secondo lo Zodiaco
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ariete: Oggi non vi riesce proprio a stare con una persona e pensare solo a lei. Serve fare chiarezza.
Toro: Ogni volta che dite basta, puntualmente ci ricascate sempre. Forse, è il caso di rivedere le vostre priorità.
Gemelli: Una nuova passione, idee e disponibilità a realizzarle daranno oggi a ogni Gemelli un boost di energia.
Cancro: Provate a focalizzarvi sul lavoro e sulla salute mentale, ma alcuni colleghi vi metteranno i bastoni fra le ruote.
Leone: Giornata all’insegna dei cambiamenti, siano essi la ristrutturazione di casa o un nuovo taglio di capelli.
Vergine: È un periodo di transizione, pieno di riflessioni sul futuro. Dovete concentrarvi sul vostro io interiore.
Bilancia: Se volete veramente dare una svolta alla vostra vita, ora è un buon momento per fissare nuovi obiettivi.
Scorpione: Le abilità sociali saranno più importanti del duro lavoro. Puntate tutto sul team building e sull’empatia.
Sagittario: Incontri e conversazioni profonde con nuove amicizie vi permetteranno di ritrovare la vostra pace interiore.
Capricorno: Non sempre è necessario impuntarsi su una questione al solo scopo di farsi dire che avevate ragione.
Acquario: Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Peccato che oggi vi sentite più pecorelle smarrite.
Pesci: Guardare all’operato degli altri è utile per prendere esempio, ma poi dovete concentrarvi sui vostri meriti.