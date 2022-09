Cosa ci aspetta oggi, 12 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Il vostro approccio creativo e le vostre idee controcorrente vi daranno grandi soddisfazioni al lavoro.

Toro - Un lunedì mattina a rilento. Forse non siete riusciti a riposarvi più di tanto. Un bel caffè forte è quello che vi serve.

Gemelli - Vi sentite incompresi dal vostro partner. Se non parlate in maniera diretta però non potete pretendere molto.

Cancro - Ansia e preoccupazione vi tormentano al lavoro. Fermatevi e respirate. Avete le carte in regola per risolvere ogni cosa.

Leone - Avete imparato la lezione: qualche volta è bene mettere da parte ogni egoismo e venire incontro alle richieste degli altri.

Vergine - L’amore va a gonfie vele, così come il lavoro. In famiglia però non riuscite a dipanare qualche piccola questione.

Bilancia - Vi sentite incompresi da tutti. Forse perché non parlate chiaramente o perché avete troppa poca fiducia in voi stessi.

Scorpione - Oggi avete proprio un bel caratterino. Aprire una discussione con voi è inutile. Il confronto non è contemplato.

Sagittario - Gli impegni della giornata mettono a dura prova le vostre energie. Ogni tanto è normale sentirsi scarichi e svogliati.

Capricorno - La vostra attenzione ai piccoli dettagli sarà la chiave di successo in questa intensa giornata di lavoro.

Acquario - Dopo un lunedì di fatiche non c’è niente di meglio che ritrovare la felicità tra le braccia del vostro partner.

Pesci - Dopo un weekend di passione i single perderanno la testa. Attenzione però a non volare troppo in alto.

© Riproduzione riservata