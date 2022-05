Come sarà la giornata di oggi? Ecco cosa dicono le stelle.

Ariete: Ora che le cose si sono risolte un po’ potete dedicare più tempo a pensare a chi vi sta attorno. Che sollievo sarà!

Toro: Non fatevi trascinare nel turbine della tristezza altrui. State ben in guardia e agite di testa vostra. Avete un dono!

Gemelli: Non vi sareste mai aspettati che le cose prendessero questa piega. Eppure da ciò che è banale nasce il meglio.

Cancro: Attenzione a non lasciare troppo spazio a ciò che possono pensare gli altri di voi. Valete molto più di ciò che vi fanno credere.

Leone: Una bella serata in compagnia al ritmo di musica è quello che vi ci vuole per rasserenarvi dalle preoccupazioni...

Vergine: L’estate si avvicina, ma ancora non avete programmi. Ricordate le scelte fatte lo scorso anno. Vi aiuteranno...

Bilancia: Fermatevi un momento e ringraziate per le cose belle della vostra vita. Cambierete idea sul fatto che sia un vero disastro.

Scorpione: Ultimamente avete l’impressione di star perdendo molte persone, ma forse è solo questione di un tempo diverso...

Sagittario: Ormai è passato del tempo, quelle ferite non possono più farvi vacillare. Fanno male, ma siete guariti su serio...

Capricorno: Niente lamentele per oggi. Certo i colleghi vi metteranno a dura prova, Ma se coltivate una certa docilità ne gioverete.

Acquario: Avete sempre desiderato che il vostro cuore si riempisse di una grande gioia. Cercatela perché non è così lontana.

Pesci: È vero, le relazioni affettive non sono mai andate come avreste voluto nella vostra vita. Ma non tutto è perso...

