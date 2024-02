Cosa ci aspetta oggi, 12 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Una nuova settimana inizia, ma voi siete già senza energie. Avreste proprio bisogno di un po’ di ferie...

Toro - In famiglia torna il sereno dopo un periodo tormentato. Approfittatene per passare del tempo insieme!

Gemelli - Oggi vi sentite più creativi che mai. Incanalate le vostre energie in un’attività stimolante e divertente!

Cancro - Con il partner c’è qualche problema di comunicazione. Cercate di vedere le cose in modo più razionale.

Leone - A volte chi vi muove una critica non lo fa per dispetto, ma per stimolarvi alla crescita. Tenetelo bene a mente.

Vergine - Oggi siete dei veri supereroi: siete pieni di energia e buoni propositi, niente sembra potervi fermare!

Bilancia - Una persona amica correrà da voi per avere alcuni consigli in campo sentimentale. Fatevi trovare pronti!

Scorpione - I nuovi inizi spesso sono dolorosi, ma portano con sé anche insegnamenti da custodire preziosamente.

Sagittario - Non potete sempre incendiarvi in ogni discussione. A volte un po’ di diplomazia in più vi aiuterebbe...

Capricorno - Chi vi giudica freddi e distaccati non ha mai avuto la fortuna di conoscere la vostra vera interiorità.

Acquario - È tempo di smetterla di rimuginare sul passato e di dare il via a qualcosa di nuovo. Questo anno vi sorprenderà.

Pesci - A volte il modo migliore per fare ordine nella mente è quello di scrivere nero su bianco i propri pensieri.

