Cosa ci aspetta oggi, 12 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Oggi potreste dover prendere una decisione un po’ difficile: tirate fuori tutto il coraggio che potete.

Toro: Ultimamente avete l’impressione di impazzire sul lavoro, mentre il vostro mondo affettivo è molto stabile...

Gemelli: I colleghi riconoscono la vostra posizione e sentono il bisogno di imparare da voi. Potete esserne fieri!

Cancro: Trascorrere del tempo di qualità con attività creative e manuali vi aiuterà a scaricare la testa dai pensieri.

Leone: Oggi siate delicati: esprimere il vostro sentire vi riesce bene ma non sempre è il caso di esagerare.

Vergine: Essere così ansiosi con il partner non vi aiuterà a migliorare la relazione. Cominciate dalla fiducia...

Bilancia: Le faccende di casa vi stanno assorbendo e avete l’impressione di non riuscire a stare dietro a tutto...

Scorpione: Non avete mai fatto troppo affidamento alle belle notizie per non rimanere delusi. È ora di cambiare rotta!

Sagittario: Vorreste sentirvi capiti e invece c’è incomunicabilità all’interno della coppia. Potete sempre fare voi il primo passo.

Capricorno: Avete bellissimi progetti per il futuro: saranno realizzabili? Un planning ordinato e chiaro vi aiuterà.

Acquario: Le ferite dell’adolescenza sembrano tornare fuori tutte d’un colpo. Potrebbe essere una grande occasione.

Pesci: Le emozioni vi prendono lo stomaco e non vi fanno prendere sonno. Va bene l’entusiasmo, ma staccate la testa...

