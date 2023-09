Cosa ci aspetta oggi, 10 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Dal rientro dalle vacanze vi sentite energici e pieni di idee. Che farsene? Rispolverate i vecchi progetti.

Toro: Il partner sta cercando di intercettare i vostri bisogni per farvi sentire più amati. Perché non aiutarlo esprimendoli?

Gemelli: A volte vi sembra di assomigliare così tanto ai vostri amici che vi domandate se non siate nati insieme...

Cancro: Non vi affannate per risolvere sempre tutto, il mondo non grava sulle vostre spalle. Alleggeritevi!

Leone: La complicità rende tutto più facile per voi: sappiatene fare buon uso nei momenti più difficili.

Vergine: Avreste proprio bisogno di prendervi una tregua dagli impegni lavorativi. Dove avete lasciato l’allegria?

Bilancia: Ogni discussione per voi è più faticosa del normale. Saper affrontare i conflitti, tuttavia, è necessario. Avanti!

Scorpione: Siete abbastanza convinti che le persone attorno a voi notino la vostra insicurezza. E allora?

Sagittario: In queste settimane siete dei cuori contenti, lo dimostrano i vostri occhi, pieni di luce. Che cosa succede?

Capricorno: Ultimamente non navigate in acque troppo tranquille a livello relazionale. Approfondite ciò che non va.

Acquario: Non fatevi ingannare da preoccupazioni che non hanno ragione di esistere. Sentite la vita e lasciatevi andare.

Pesci: Avete un bel da fare tra lavoro e organizzazione degli impegni familiari. Troverete pian piano l’equilibrio...



