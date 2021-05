Cosa ci aspetta oggi, 10 maggio, secondo lo zodiaco.

Ariete – Avete davvero bisogno di tornare a correre nei prati verdi e senza pensieri eccessivi per la testa. Beh, fatelo, è ora!

Toro – Tra non molto una risposta che tanto stavate aspettando arriverà da voi e vi lascerà davvero senza fiato. Abbiate fiducia!

Gemelli – Sperate sempre nel meglio e pensate con audacia anche alle cose che meno vi aspettereste. E’ così che si avverano!

Cancro – Di recente siete molto spesso irritabili e suscettibili. Che sia arrivato il momento di fare un po’ di chiarezza?

Leone – Testa alta e petto in fuori, proprio come piace fare a voi. Vedrete che saprete conquistare il mondo intero con grinta!

Vergine – Che splendide giornate ricche di sole! Godetevele appieno e lasciate che i brutti ricordi vadano via il prima possibile...

Bilancia – Tutto può capovolgersi da un momento all’altro quando meno ve lo aspettate e, magari, proprio nel voltare pagina...

Scorpione – Non considerate quello che vogliono gli altri, la verità è che guardate sempre in primis a voi stessi. Fate attenzione.

Sagittario – La generosità è una delle più belle doti in assoluto, ma anche eccedere in essa non fa bene, anzi, può procurare guai...

Capricorno – Le cose più belle sono anche quelle più sudate da meritarsi. Voi questo lo sapete bene, e lasciate che vi faccia da guida.

Acquario – Avete mollato la presa troppo presto, questa è la sola verità. Bisogna essere più caparbi quando ne vale la pena!

Pesci – I tesori più preziosi non sono sotto i riflettori di tutti, bensì nascosti nel profondo dell’anima. Andate a cercarli...

