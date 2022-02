Cosa ci aspetta oggi, 10 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Non tenete le vostre opinioni sempre e solo per voi! Mettete da parte la timidezza e fate sapere al mondo ciò che pensate.

Toro – La vostra è una personalità forte e non tutti riescono a leggervi nel modo corretto. Cercate di porvi con gentilezza...

Gemelli – Una piccola evasione dalla realtà non può fare male, giusto? Organizzate una serata di totale relax al cinema, per esempio.

Cancro – Non amate stare al centro dell’attenzione ma cercate di non sminuire i vostri meriti e prendervi i complimenti che meritate.

Leone – Tutti vi hanno sempre ritenuti molto maturi per la vostra età. Oggi, qualcosa vi spinge a voler infrangere le regole...

Vergine – Vi piacciono le sfide ma attenzione a non scottarvi! Sapete che osare troppo non è nelle vostre corde, tenete i piedi per terra.

Bilancia – Ai grandi adulatori preferite chi sa dimostrare con i fatti le proprie parole. Per questo avete scelto di essere persone concrete.

Scorpione – Vi chiedete come mai la persona amata non recepisca i vostri segnali. Forse potrebbero non essere così chiari...

Sagittario – Credete nel colpo di fulmine? Forse no ma oggi avrete modo di ricredervi. Occhi bene aperti, incrocerete qualche sguardo.

Capricorno – Non è facile ascoltare le ragioni del cuore e quelle della mente mettendole d’accordo. Provarci, però, di certo non guasta...

Acquario – Se qualcuno è stato sgarbato con voi non lasciate che la cosa passi in secondo piano. Avete il diritto di difendervi!

Pesci – Sentimenti contrastanti dentro voi vi spingono a indugiare sulla strada da prendere. La conferma attesa arriverà presto.

