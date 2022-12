Cosa ci aspetta oggi, 10 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: La giornata potrebbe aprirsi in modo inaspettato, ma non significa che non possiate ottenere tanto.

Toro: Cercate di dare un senso ai vostri rapporti affettivi, soprattutto con gli amici di sempre.

Gemelli: Probabilmente vi sono molte più occasioni per voi di quante ne avevate immaginate per questo weekend.

Cancro: Avete un giorno intero per essere più presenti e più affettuosi con le persone giuste, quindi non sprecatelo.

Leone: Avete delle pretese che nessuno potrebbe soddisfare, soprattutto in questa giornata in cui tutto andrà bene.

Vergine: La vostra irascibilità potrebbe finire per nuocere alla relazione, nonostante tutto proceda al meglio.

Bilancia: Le piccole delizie della vita potrebbero davvero migliorare il vostro umore in questa giornata invernale.

Scorpione: La giornata potrebbe aprirsi con un po’ di sorprese e rivoluzioni, ma non per il vostro stato sentimentale.

Sagittario: Non vi resterà altro da fare che affidarvi al vostro intuito per cercare di risolvere i conflitti interiori.

Capricorno: Le persone che vi sono intorno stanno cercando su più fronti di conoscervi per come siete veramente.

Acquario: Avete molte questioni in sospeso ma nulla che non possiate risolvere in breve tempo. Il sabato è salvo.

Pesci: Potrebbe essere molto più opportuno tentare di prendere la via dell’accordo con la persona amata.

