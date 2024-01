Come inizierà il 2024? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Il risveglio di oggi non è stato dei migliori, ma la giornata sarà in discesa grazie a chi vi sta accanto.

Toro: State pian piano raggiungendo grandi risultati sul lavoro. Occhio, però, a non trascurare la famiglia.

Gemelli: Nuovo anno con i fiocchi: vi sentite spensierati e questo vi rende liberi di pensare in modo molto creativo!

Cancro: La neve vi ha sempre fatto sognare: anche quest’anno non perdete l’occasione di organizzare una gita.

Leone: La giornata in famiglia vi riserverà qualche bella sorpresa. Gustatevi tutti gli attimi e sì, anche il buon cibo!

Vergine: A breve prenderà forma quel progetto a cui lavorate da settimane. Usate questo tempo per rilassarvi per bene.

Bilancia: I preparativi non vi hanno dato tregua e ora vi scende tutta la stanchezza. Oggi maratona di film e relax.

Scorpione: I desideri che nutrite da tempo troveranno terreno fertile quest’anno. Dovete crederci davvero, però!

Sagittario: La partenza per le vacanze vi rende particolarmente allegri, il vostro entusiasmo è proprio contagioso...

Capricorno: Il vostro carattere mite oggi subirà qualche alterazione. Fate pace anche con le emozioni. Ne gioverete molto!

Acquario: Non vi è ben chiaro perché le cose siano andate in un certo modo. La vita, a volte, ha in serbo di più...

Pesci: Non c’è niente di meglio che una bella uscita in montagna per respirare a pieni polmoni la bellezza.

© Riproduzione riservata