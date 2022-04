La polizia di Los Angeles diffonde un comunicato, lui smentisce categoricamente e anzi sui social attacca le forze dell’ordine. Il protagonista non è un comune cittadino ma un personaggio famosissimo: si tratta di Joseph Gatt, star de “Il Trono di Spade”.

In base a quanto scritto nella nota ufficiale, l’attore sarebbe stato arrestato per conversazioni sessualmente esplicite con un minore avvenute online. Poi il rilascio dietro il pagamento di una cauzione da 5mila dollari.

Il fatto sarebbe avvenuto il 6 aprile intorno alle 4.45.

"Ovviamente – ha scritto Gatt su Instagram - voglio affrontare le accuse assolutamente orribili e completamente false recentemente mosse contro di me. Sono al 100% categoricamente sbagliate e sconsiderate. Ho confermato gli errori e le informazioni fuorvianti nel comunicato stampa di oggi, sto cooperando pienamente con la polizia di Los Angeles per arrivare fino in fondo alla vicenda. Non vedo l'ora di riabilitare il mio buon nome”.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata