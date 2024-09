Chi ha amato il primo “Constantine”, adattamento cinematografico uscito nel 2005 del fumetto DC “Hellblazer”, avrà tanti ottimi motivi per attendere con impazienza il suo seguito. Con protagonista un carismatico Keanu Reeves nei panni dell’esorcista e cacciatore di demoni in lotta per mantenere gli equilibri tra Inferno e Paradiso, il titolo è divenuto in breve tempo un cult tra gli appassionati della collana originale, grazie all’ottima trasposizione delle atmosfere dark oltre al mantenimento dell’efficace mix di horror e paranormale.

Dopo quasi vent’anni, le voci riguardanti un seguito si son fatte sempre più insistenti nel mondo dell’internet, fino al momento in cui il regista Francis Lawrence, già autore del primo film, ha ufficializzato nel 2022 l’inizio dei lavori. Mantenendo intatte le aspettative degli appassionati, il director ha tenuto a precisare nel corso di un’intervista a The Wrap che il sequel non si sarebbe posto limiti di rating, puntando con alta probabilità alla realizzazione di un titolo vietato ai minori.

Sulle ambizioni per il progetto, ha dichiarato innanzitutto: «Abbiamo idee in fase iniziale e di definizione. E Keanu e io ci battiamo da un po' di tempo per realizzare il film come abbiamo sempre voluto farlo. È solo che finalmente abbiamo superato il primo ostacolo e possiamo andare avanti, e lo faremo davvero. Ora non ci resta che rimboccarci le maniche e tuffarci nel lavoro. Abbiamo un sacco di idee». Quanto alle possibilità offerte dal non avere restrizioni sull’età, ha aggiunto: «Una delle cose più importanti da ricordare è che per il primo film abbiamo dovuto seguire le regole di Warner Bros, regole per realizzare un film PG-13 in termini di violenza, sangue, linguaggio, sessualità. Ma se ricordate, a Constantine è stata effettivamente assegnata una valutazione R. Ciò era dovuto alla zona grigia di intensità. E il mio grande, grande rimpianto è stato che abbiamo un film vietato ai minori che è davvero un film PG-13. Se avessi davvero voluto fare un film vietato ai minori, lo avrei reso molto più spaventoso e molto più violento».

Una volta apprese le aspirazioni del director, abbiamo dovuto attendere ancora a lungo prima di ricevere novità su “Constantine 2”. Coi ritardi dovuti allo sciopero di attori e sceneggiatori dello scorso anno, gli ultimi aggiornamenti sono arrivati solo nel mese di luglio, quando Keanu Reeves, ospite al The Late Show with Steven Colbert, ha tranquillizzato i presenti aggiornandoli sui lavori per la sceneggiatura: «I no che ci venivano detti hanno iniziato a diventare dei forse e quei forse sono poi diventati dei sì... e ora sono in attesa di una sceneggiatura».

Come ormai noto da tempo, la realizzazione dello script è stata affidata ad Akiva Goldsman, cui dobbiamo già la sceneggiatura del prequel. Proprio lo stesso Goldsman è intervento nell’ultimo Comic-Con di San Diego dando ulteriori rassicurazioni sul progetto. Lo scrittore ha confermato che lo sviluppo del film sta procedendo secondo i piani e che tutte le energie sono orientate ad ultimare il copione: «Sta andando bene. Sto scrivendo una sceneggiatura su Constantine 2. È buona. Spero di avere presto una sceneggiatura per i miei partner».

Arrivati a oggi, la sceneggiatura di “Constantine 2” sembra finalmente pronta e il produttore Lorenzo di Bonaventura non nasconde i suoi timori nel dover leggere il risultato finale. Considerato l’hype che s’è accumulato nel tempo, il noto producer ha rivelato a Comicbook.com di aver bisogno della calma necessaria prima di esporre le proprie valutazioni sul lavoro compiuto: «In questo momento la sceneggiatura è nella mia casella di posta. La cosa divertente è che ho troppa paura di leggerla. Voglio davvero che il film sia bello. Probabilmente la leggerò nei prossimi giorni quando salirò su un aereo».

Fra le altre curiosità, c’è la possibilità che il nuovo Constantine possa entrare a far parte del DC Universe capitanato da James Gunn, pur andando a collocarsi molto probabilmente fra i titoli che non seguiranno il filone principale, un po’ come avvenuto per il recente “Joker - Folie à Deux” di Todd Phillips. Non rimane anche per questo che attendere tutti i prossimi aggiornamenti, e speriamo stavolta nel più breve tempo possibile.

