I musicisti non staranno solo sul palco del Comunale di Sassari ma anche in gruppetti sistemati tra il pubblico i il fondo della sala, per un'esperienza sonora nuova e avvolgente. Giovedì alle 21 (ingresso gratuito) verrà proposto un concerto che mette insieme le orchestre dei Conservatori “Luigi Canepa” di Sassari e “Giuseppe Verdi” di Torino.

Il programma è incentrato soprattutto su "Circus Maximus", la terza sinfonia del compositore americano John Corigliano, vincitore del Premio Oscar 2000, del Premio Pulitzer 2001 per la musica e di 5 Grammy dal 1981 al 2013. Un titanico affresco scritto nel 2005 che accosta il mondo del circo di Roma a quello odierno della televisione, dove spesso l’umana condizione è messa alla berlina con la stessa crudeltà che caratterizzava gli spettacoli romani.

La grande orchestra di fiati, supportata da contrabbassi, percussioni, pianoforte e arpa, darà vita a un programma che comprende anche l’evocativa Entrata dei gladiatori (1897) di Julius Fučik, Ponte Romano (2001) dedicata dal compositore contemporaneo olandese Jan Van der Roost al famoso Pont-Saint-Martin in Val d’Aosta, la virtuosistica The circus bee (1908) di Henry Filmore e la grottesca Circus Polka (1942) di un insolitamente umoristico Igor Stravinskij, pensata per un balletto di elefanti del Circo Barnum.

A dirigere il numeroso organico sarà Lorenzo Della Fonte, docente, compositore, insegnante e scrittore impegnato in un grande lavoro di valorizzazione della banda, o orchestra di fiati che dir si voglia.

© Riproduzione riservata