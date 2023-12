A grande richiesta per i “malati” di cultura pop arrivano le prime informazioni sulla prossima edizione del Comicon, evento culturale che - come da tradizione - troverà luogo alla Mostra d'Oltremare di Napoli dal 25 al 28 aprile, vantando anche stavolta una lunga serie di appuntamenti imperdibili e ospiti d’eccezione provenienti da tutto il mondo.

Nato nel 1998 come Salone Internazionale del Fumetto nel capoluogo campano, il Comicon è cresciuto nel tempo fino a diventare uno dei principali punti di riferimento per eventi, mostre e divulgazione di contenuti - fra cinema, serie televisive, fumetti, videogiochi, musica e arte - in tutto il panorama europeo.

Da oltre vent’anni la fiera accoglie molti dei più prestigiosi artisti internazionali - tra cui esempi del calibro di Milo Manara e Tanino Liberatore - coinvolgendo ad ogni appuntamento oltre 150.000 visitatori impegnati in quattro giornate di intense attività, che comprendono anche giochi da tavolo, giochi di ruolo, cultura pop asiatica e cosplay.

Per la prima volta è stata inaugurata lo scorso anno un’edizione del Comicon nella città di Bergamo, con ulteriori tre giorni oltre a quelli previsti nel corso dei tradizionali appuntamenti napoletani, andando ad inserirsi nel programma ufficiale della Capitale Italiana della Cultura 2023.

Superando con la scorsa edizione un’affluenza di oltre 170.000 presenze, il Comicon Napoli 2024 ha finalmente fatto mostra del poster ufficiale realizzato da Mike Del Mundo, uno degli illustratori americani più noti e acclamati del momento divenuto celebre grazie alle collaborazioni in serie a fumetti Marvel come gli “X-Men”, gli “Avengers”, “Electra” e molto altro ancora.

A sostituire il ruolo di Giorgio Cavazzano - che ha preso posto come Magister nelle scorse edizioni di Napoli e Bergamo - troveremo Igort: fumettista, regista ed editore italiano tra i più riconosciuti nel contesto europeo, cresciuto tra cultura nipponica e sovietica per dare vita ad uno stile artistico assolutamente inconfondibile che unisce la graphic novel al graphic journalism.

Per la prima volta in Italia, fra le personalità coinvolte per l’occasione troverà accoglienza anche il compositore Hitoshi Sakimoto, autore di oltre 180 album e colonne sonore per videogiochi, fra cui quelle dei famosissimi Final Fantasy Tactics e Final Fantasy XII. Per questo appuntamento straordinario, il Comicon celebrerà la figura del maestro con un concerto a tema in collaborazione con l’Orchestra Scarlatti Junior.

E non mancherà all’appello - anche in questo caso per la prima volta nel nostro paese - il fumettista John Romita Jr, disegnatore e copertinista che ha collaborato a progetti come ”Spider-Man”, ”Uncanny X-Men”, “Daredevil: The Man Without Fear” e l’eccezionale “The Preacher”, vincendo l’ambito premio Eisner Glenn Fabry.

Le prime mostre in programma saranno a tema Mike Del Mundo: nella categoria “The Mundo of Mike” approfondiremo l’esperienza artistica del poster artist scelto per questa edizione. Non mancheranno ovviamente anche gli appuntamenti a tema “Magister 2024”, che nella cornice “Paesaggi della memoria. Storia e finzione nei fumetti di Igort” ci permetteranno di osservare più da vicino i percorsi visionari del fumettista sardo.

«COMICON Napoli 2024 – spiega il direttore artistico Matteo Stefanelli – sarà un'edizione destinata a mescolare nuove carte. Tanto nei linguaggi quanto nelle geografie culturali della creatività. Iniziamo con una manciata di protagonisti della cultura pop mondiale, in un incrocio originale tra immaginari e stili di Italia, Giappone, Stati Uniti, mentre ci prepariamo ad annunciare altri progetti in collaborazione con la Corea del Sud e la Cina. L'obiettivo è presentare al pubblico italiano come le nuove tendenze tecnologiche o artistiche dialoghino con la tradizione: i videogame con la musica classica o la techno, il fumetto digitale con la pittura o la street art, il giornalismo italiano con la letteratura mitteleuropea o americana, la pubblicità con il disegno. Offro quindi il benvenuto – prosegue Stefanelli – a John Romita Jr. e a Glenn Fabry, entrambi per la prima volta a Napoli. E sono particolarmente onorato di ospitare il maestro Sakimoto per la prima volta in Italia, con un concerto unico nella storia del festival. Sono infine grato a Mike Del Mundo per l'energia suggestiva del suo poster, e a Igort, alfiere del fumetto europeo, per avere accettato di creare il Programma Magister 2024 con la sua visione da viaggiatore senza confini».

Giovanni Scanu

