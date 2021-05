Il nome può sicuramente trarre in inganno ma i riferimenti temporali, storici e letterari sono completamente “saltati” per una giornalista di una tv argentina che ha annunciato in diretta, giovedì scorso, la morte di William Shakespeare.

Noelia Novillo, di Canal 26, in realtà doveva dare notizia del decesso di William “Bill” Shakespeare, l’81enne britannico che è stato il primo uomo al mondo a ricevere il vaccino contro il coronavirus. Ma ha pensato che si trattasse invece del famoso drammaturgo e poeta, tanto che ha detto di dover dare un annuncio “che ci lascia a bocca aperta”, ossia la morte “di uno dei più importanti scrittori in lingua inglese, per me un maestro. Stiamo parlando di William Shakespeare. La notizia ci ha scioccati. Vi faremo sapere come e perché è successo”.

Una clamorosa gaffe che ha fatto subito un boom sui social media.

Bill Shakespeare, ex operaio della Rolls Royce, era stato vaccinato a dicembre con Pfizer/BioNTech. Il decesso è avvenuto per una malattia non collegata al Covid.

