Continua a fare incetta di premi l'attore ploaghese Andrea Arru: “101%” il corto dove è protagonista ha vinto la VI edizione del contest “La Realtà che ‘NON’ esiste”. Scritto da Andriy Odlyvanyy per la regia di Serena Corvaglia il corto prodotto da One More Pictures con Rai Cinema ha come altri protagonisti Giulia De Lellis, Daniele Davì, Sofia Iacuitto, Luca Ribezzo e Krizia Moretti. Le canzoni “El Pibe De Oro” e “Una Come Te” sono firmate da Geolier.

Presentato in anteprima come Evento Speciale alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia “101%” racconta dell'impacciato e timido Riccardo (il diciassettenne Andrea Arru) che per trovare la sua anima gemella si affida ad un inquietante avatar digitale. Meglio un'app o affidarsi all'istinto? È anche il dilemma di sua sorella Teresa, che ricerca nella sua relazione i limiti dell’amore e del rispetto.

"La realtà che NON Esiste" è il contest per digital storyteller, realizzato da One More Pictures con Rai Cinema, che intende promuovere le nuove forme di storytelling digitale e dialogare con i ragazzi, le famiglie e le istituzioni, sulle minacce e le opportunità dei social network e delle nuove tecnologie.

Il corto “101%” è disponibile dal 2 settembre su RaiPlay ed è balzato in testa alla classifica dei film più visti. Ma del resto Andrea Arru ai premi e ai primati si sta abituando: anche “Di4ri” era stata per qualche settimana la serie più vista su Netflix.

