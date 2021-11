«Cosa facciamo stasera?». «Dai, andiamo al cinema!». La riconquista degli spazi sociali è di nuovo una piacevole consuetudine, un’alternativa vivace alla noia domestica. E come d’incanto guardare un film sul grande schermo ha il sapore dello stupore. Emozioni che solo il cinema sa dare, sin dai suoi esordi: nel 1896 alla proiezione de “L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat” dei fratelli Lumière, il pubblico, sorpreso e ingenuo, aveva paura che quel treno potesse uscire e scappare via dallo schermo, e addirittura investirli.

Da allora tanto è cambiato, ma non la magia di stare in una sala buia, in compagnia, a guardare storie e ammirare dive e divi irraggiungibili. Ma soprattutto, rispetto alle prime proiezioni, oggi le sale cinematografiche offrono standard qualitativi di eccellenza. Che tradotto in parole semplici significa: divertimento.

Il salotto della città

Cagliari, in tal senso, si prepara a una rivoluzione, anche sensoriale: a partire dal primo febbraio 2022, Notorious Cinemas gestirà, infatti, la multisala di piazza L’Unione Sarda, un luogo quest’ultimo sempre più spazio da abitare e salotto buono della città.

Il progetto

Il progetto prevede un contratto d’affitto per un ramo d’azienda con la società ImmobiliarEuropea S.p.A.: otto sale cinematografiche per un totale di 1.280 posti, che saranno valorizzate dal format proprietario “Notorious Cinemas - The Experience”, basato sui più elevati standard tecnici audio e video, comfort di altissimo livello, accoglienza qualificata, cura e pulizia degli ambienti, informatizzazione e automazione dell’area ticketing. Non solo. L’attuale struttura verrà completamente rinnovata durante la primavera 2022, secondo le linee guida del format proprietario Notorious Cinemas “The Experience” con l’installazione di poltrone di ultima generazione con schienale e poggiapiedi comandati elettronicamente e uno spazio tra una fila e l’altra di oltre 2 metri. Ulteriori conferme sul fatto che guardare una pellicola al cinema è davvero tutto un altro vedere. La sala possiede un profumo diverso e l’adrenalina ha un potere molto più intenso. I cinefili concordano: il film al cinema lo si vive.

I numeri

«Con la gestione del multisala nel centro di Cagliari», ha spiegato Guglielmo Marchetti, presidente e amministratore delegato di Notorious Pictures e presidente di Notorious Cinemas, «continua l’espansione del circuito di sale cinematografiche Notorious Cinemas. Questi primi mesi di riapertura delle sale cinematografiche sono stati di fondamentale importanza per consacrare la validità del nostro format “The Experience”. Infatti in un contesto che sta progressivamente tornando alla normalità le quote delle nostre sale rispetto al mercato nazionale sono in continua crescita, toccando punte del +200 per cento rispetto al 2019, anno pre pandemia. È con queste certezze che stiamo dando un nuovo vigoroso impulso allo sviluppo strategico della Notorious Cinemas che ha, come obiettivo nel medio termine, di divenire il terzo circuito nazionale. Anche Cagliari, come tutte le nostre multisale, adotterà il modello “The Experience”, mettendo al centro del progetto la soddisfazione del consumatore e la sostenibilità in termini di struttura, offerta e comunicazione».

Un modello green

La promessa è di stare ancor più comodi che sul divano di casa per una visione totalmente diversa, ampia e ricca. «Siamo veramente molto felici di far conoscere al pubblico cagliaritano il nostro format “Notorious Cinemas The Experience”», ha commentato Andrea Stratta, amministratore delegato di Notorious Cinemas, «con la multisala di Cagliari, la quinta a livello nazionale, il nostro circuito diventa a tutti gli effetti uno dei principali circuiti indipendenti del settore cinematografico italiano». Il modello adottato da Notorious Cinemas è anche green: grande attenzione è riservata all’eco-sostenibilità con la scelta di materiali a più basso impatto ambientale: i packaging food saranno tutti di materiali compostabili e i biglietti saranno di carta riciclabile. In definitiva ci sono almeno due ore di buoni motivi per catapultarsi di fronte al grande schermo: due ore per dimenticare il mondo fuori e, al buio, sognare. È il cinema, bellezza. E da febbraio al Notorious lo sarà ancora di più.

Giovanni Follesa

