Lo spazzolino in bagno, i cognomi sul citofono e gli occhi degli innamorati che sono come i cani: gli manca solo la parola. Ci sono dischi che parlano d’amore e altri che te lo fanno respirare, sempre di più, come una febbre che sale piano. In "Scrivimi quando arrivi (punto)", il nuovo album di EroCaddeo uscito per Atlantic Records e Cvlto Music Group, ogni brano apre la porta di una stanza diversa: c’è la vertigine dell’inizio, la quiete fragile dell’abitudine, la ferita delle distanze e quella luce ostinata che resta anche quando tutto sembra finire.

In dodici brani si dipana il racconto intimo e profondo non solo di un ragazzo di 27 anni ma di una generazione che sta ancora cercando se stessa.

Il cantante di Sinnai parte con un’intro di tutto rispetto: una melodia con piano, violino, violoncello e contrabbasso, in cui riecheggiano le note di "Luglio". E poi una carrellata di poesie d’amore: la malinconia ostinata di "Parlo ancora di te", l'incertezza come stato permanente di "Metti che domani te ne vai", in “Cani” l’intimità fatta di piccoli gesti minuscoli che valgono più di qualsiasi promessa formale.

La traccia numero cinque è finalmente “Luglio”, quando l’amore resiste in cose piccole e grandi come un tramonto sulla spiaggia di Cagliari, cantato ormai come un inno in Fiera lo scorso 23 dicembre. E poi lo spasmodico desiderio di avere più tempo con “Cinque minuti” e la consapevolezza di quanto sa far male l’amore con “Gravità zero”. Ancora: l’inedito spoilerato a Cagliari, “Odio il caffè”, per colpa di quella tazzina caduta dalla mensola in cucina e del freddo che si sente a svegliarsi soli.

Impreziosito da un finale alternativo “Punto”, il singolo nella Top 50 Italia di Spotify per oltre un mese confermandosi come l’inedito più streammato di X Factor e uno dei brani più ascoltati del momento in Italia. E si chiude con la commovente versione di “No potho reposare”, il canto che il poeta di Sarule Badore Sini scrisse per consolare il cuore trafitto d’amore per la sua Diosa, diventato il più famoso della Sardegna.

