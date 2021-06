Chiara Ferragni ha ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid. Ovviamente non poteva non immortalare il momento per postarlo sul suo profilo Instagram, anche per sensibilizzare i suoi quasi 24 milioni di followers.

L’influencer ha espresso la sua felicità e lanciato un appello: “Un momento così emozionante che sembrava così lontano e finalmente è successo: ricevere la mia prima dose di vaccino contro il Covid. Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso una vita normale. Vacciniamoci tutti”, ha scritto.

Nei mesi scorsi la Ferragni aveva polemizzato con la Regione Lombardia per i ritardi iniziali, lamentando che la nonna del marito, over 80, non fosse ancora stata chiamata. Ora è giunto il suo momento, per lei che ha più di 30 anni. Lo scatto è stato condiviso anche da Fedez.

