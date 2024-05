La bufera dopo il caso Balocco, la separazione dal marito Fedez: si prospettano festeggiamenti in tono minore per Chiara Ferragni, che oggi spegne 37 candeline e forse un anno fa mai avrebbe mai immaginato che il suo momento d’oro avrebbe subito una simile e brusca battuta d’arresto.

Dopo un lungo silenzio social, da poco ha ricominciato a postare e a viaggiare in giro per il mondo, tra impegni professionali e serate con gli amici più cari. In questi giorni è stata a Los Angeles per un “compleanno anticipato”, come ha scritto sui social, ma come si vede dalle ultime storie è già tornata a Milano, probabilmente per trascorrere la giornata con i suoi bambini.

Imprenditrice, blogger, influencer, una delle più famose al mondo, da mesi Ferragni sta pagando il conto salatissimo dell’indagine della Procura per truffa aggravata per il pandorogate, per cui l'Antitrust ha inflitto alle sue società Fenice e Tbs Crew una sanzione di oltre un milione di euro per una presunta pubblicità ingannevole legata alla vendita del Balocco Pink Christmas (l’udienza del suo ricorso è fissata al 17 luglio).

Negli ultimi mesi non è stata confermata nel cda di Tod's e ha interrotto altre collaborazioni come quella con le Cartiere Pigna, con la Safilo che ha chiuso il rapporto per una linea di occhiali e con Coca Cola che ha bloccato uno spot previsto alla fine di gennaio. Da poco ha perso un altro accordo: Pantene di cui era testimonial dal 2016 ha scelto da gennaio la modella israeliana Havi Mond. E ha chiuso i rapporti con l'agenzia di comunicazione Community, che era entrata in campo a dicembre proprio per gestire la crisi reputazionale.

Un momento complicato dal punto di vista professionale ma anche sentimentale: da tempo infatti è stata ufficializzata la separazione da Fedez, che ha sposato nel 2018 a Noto, in Sicilia, e da cui ha avuto i piccoli Leone e Vittoria, nati nel 2018 e nel 2021. Lo stesso Fedez che l’anno scorso, per celebrare moglie e anniversario della proposta di matrimonio, le scriveva un messaggio d’amore: «Sono passati 6 anni da quel giorno all’Arena di Verona, la vita ci ha riservato momenti indelebili ed inestimabili, due bambini che hanno riempito di amore la nostra esistenza ma anche sfide e ostacoli che sono certo, senza di te al mio fianco non sarei riuscito ad affrontare allo stesso modo. Sei stata e sarai per sempre la mia salvezza».

