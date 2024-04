Hanno raccontato la propria storia d’amore sui social sin dall’inizio, condividendo con i loro milioni di follower routine, vacanze e momenti felici. Eppure per i Ferragnez, dopo la separazione, è arrivata anche la rottura sul web: Chiara e Fedez infatti non si seguono più.

I tempi delle vacanze extralusso con la famiglia unita sembrano ormai un ricordo lontano. E c’è chi dice che a separare i due profili sul web non sia solo il tasto “Non seguire più” ma un vero blocco, dato che nei rispettivi profili non appaiono neanche i tag nelle vecchie foto. Tutto in freezer dunque, a tempo – per ora – indeterminato.

La decisione degli ex coniugi arriva quasi come lo step finale del loro addio. Sulla love story ormai conclusa, dubbi iniziali a parte, pare non ci siano più perplessità. Lo stesso artista, nell’intervista rilasciata a Belve con la conduttrice Francesca Fagnani ha ammesso che gli ultimi sono stati «tre anni duri», ai quali la coppia non avrebbe retto. Un altra novità che non è sfuggita all’occhio attento dei fan sono le foto dei bambini, Leone e Vittoria, che da protagonisti assoluti delle storie online, tra foto e video, vengono ormai mostrati solo di spalle. Una scelta maturata per tutelarli, così come è stato spiegato dalla Fagnani.

A separare nella vita reale Fedez e l’influencer da quasi 30 milioni di follower è anche la casa: lei è rimasta nel nuovo maxi appartamento, lui ha cambiato casa.

