Un altro premio prestigioso per “Chemical Bros” del regista Massimiliano Mazzotta: ha vinto come migliore documentario al Rajasthan International Film Festival 2023 che si è appena concluso in India.

È stato lo stesso regista ad annunciarlo: "Grazie a tutto il team, Medicina Democratica e Fondazione Sardegna Film Commission".

E adesso il film-inchiesta sulle terribili conseguenze della produzione e dell’utilizzo del fluoro, a cominciare dalle miniere sarde di Silius, ha un'altra chance: è stato selezionato per il Colorado Environment Film Festival che si terrà a Denver dal 23 al 26 febbraio.

Massimiliano Mazzotta è il direttore artistico di Life After Oil, il festival internazionale che si tiene in Sardegna, incentrato sui temi ambientali e sociali, con opere provenienti da tutto il mondo.

