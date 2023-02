Dopo il premio “Ambiente e Società” vinto al 25° Festival CinemAmbiente di Torino, un altro riconoscimento prestigioso per il documentario “Chemical Bros” del regista Massimiliano Mazzotta: è stato selezionato per la nona edizione del Rajasthan International Film Festival, diretto da Somendra Harsh, in programma in India sino al 5 febbraio.

Il documentario di Mazzotta, che è anche direttore artistico di “Life After Oil”, il festival internazionale che si tiene in Sardegna, mostra le terribili conseguenze della produzione e dell’utilizzo del fluoro. Un viaggio-inchiesta che è partito dalle miniere di Silius in Sardegna, dove viene estratto il minerale, e ha toccato numerose realtà come il Veneto e il parco nazionale del Derbyshire in Inghilterra. Realtà dove l’ambiente e la salute delle persone sono a rischio per le conseguenze legate all’estrazione dai giacimenti di fluorite, alla produzione e all’utilizzo del fluoro a livello industriale.

Ad accompagnare Mazzotta nel tour l’attivista veneto Alberto Peruffo, in prima linea per la questione dei Pfas (sostanze perfluoroalchiliche) affrontata anche in “Chemical Bros”.

