«Chissà se all'hotel Margherita a Golfo Aranci in Sardegna ascoltano mai Maggese».

È il post su Instagram dal cantante bolognese Cesare Cremonini che pubblica la foto di un foglio con carta intestata dell’albergo nel cuore del paese gallurese su cui il cantante ha scritto le prime parole del famoso brano Maggese, pubblicato nell’autunno di diciannove anni fa.

«Siamo molto felici e orgogliosi che la sua bellissima canzone sia legata al nostro hotel… Saremo altrettanto felici se tornasse a trovarci», è il commento al post di Cremonini dell’hotel Villa Margherita.

«Un abbraccio a tutti gli amici della Sardegna che come ogni tour partono per vedermi live. Spero mi sia data la possibilità di suonare in uno stadio anche lì prima o poi», aggiunge Cremonini che tra parentesi commenta: «Fino a quando i telefoni non sono diventati smartphone, le canzoni nascevano sui foglietti degli alberghi».

