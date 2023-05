Celine Dion annulla tutte le date del suo tour mondiale Courage.

Lo ha annunciato la stessa cantante canadese, che da tempo soffre di una rara sindrome neurologica: «Sono devastata», ha detto.

«Sono delusa di dovervi deludere ancora una volta – ha aggiunto -. Sto lavorando veramente tanto per recuperare le forze ma essere in tournée è difficile anche quando stai al cento per cento. E anche se mi spezza il cuore, è meglio cancellare tutto fino a quando non sarò in grado di tornare di nuovo sul palco. Non demordo… e non vedo l'ora di tornare a essere con voi», ha scritto la cantante, 55 anni.

«Sta continuando le cure», hanno fatto sapere gli organizzatori del tour che contemplava in tutto 42 date fino all'aprile 2024, assicurando i fan che saranno rimborsati.

Già a dicembre Dion aveva annunciato che avrebbe annullato o posticipato i concerti previsti in Europa tra febbraio e luglio 2023 tra cui uno a Lucca. Stavolta ad essere cancellate sono altre tappe europee che includevano a partire dalla fine di agosto eventi in città come Amsterdam, Praga, Zurigo, Dublino e Stoccolma per concludersi il 21 e 22 aprile con due date all'arena O2 di Londra.

La star di My Heart Will Go On ha vissuto anni molto difficili: dal 2016 ha dovuto affrontare la morte del marito, della madre e di uno dei fratelli.

La malattia di cui soffre, la Stiff Person Syndrome, provoca gravi e costanti spasmi muscolari al torace, le gambe e le braccia. Una sindrome che colpisce una persona su un milione e compromette ogni aspetto della vita quotidiana: lei stessa aveva raccontato che per lei è molto difficile camminare o utilizzare le corde vocali come al solito. Non c'è cura, solo terapie che danno sollievo e permettono di rallentare l'avanzamento dei sintomi.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata