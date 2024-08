Prosegue il progetto multidisciplinare artistico di Alessio Ninu, dal titolo “Ninu, un’anima millenaria”. Dopo il successo con “Dante e il suo viaggio in sette giorni”, l'artista cagliaritano porta in scena il suo “Setterane e tutti i gradi di un passaggio”. Lo spettacolo si svolgerà oggi (dalle 22) nella suggestiva ex Colonia penale di Castiadas. Si tratta di uno spettacolo multidisciplinare e multisensoriale in cui confluiscono teatro, musica, danza e pittura. Una regia luci mozzafiato. Alessio Ninu dipinge, mentre canta, un quadro in diretta durante lo spettacolo. È uno spettacolo in costume che è stato definito unico e geniale. Si tratta di un progetto «emotivo/performativo». Lo spettacolo è stato definito «unico nel suo genere in Italia»; mentre l’autore «incredibile genio... per la critica più severa» e la sua produzione «toccante, straordinaria, poliedrica».

