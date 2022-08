Il mese di agosto a Castelsardo si preannuncia scoppiettante, come i celebri fuochi di Ferragosto. Il programma degli eventi è proposto dall'Amministrazione comunale e dalla Pro-loco.

Tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, la Piazza Nuova sarà animata dal mercatino serale degli artigiani. Mentre ogni giovedì, nella pista ciclopedonale di Lu Bagnu, si terrà una serata con musica e giochi dedicata ai più piccoli.

Il 13 agosto l'Ampurias Dance Festival cambia sede: per ragioni di logistica si svolgerà nei parcheggi di via Sedini (fronte campo sportivo) e non nel piazzale della spiaggia Bandiera Blu.

Il 15 agosto uno degli eventi clou della stagione turistica: la notte dei fuochi. Attesi migliaia di turisti e visitatori. Dalle 22 in Piazza Nuova prenderà vita il Dj set Alex Mas - Dj Paps. Alle 24 il grande e suggestivo spettacolo pirotecnico dal Castello dei Doria. A seguire il famoso "violinista d'Italia" Mark Lanzetta. La serata sarà accompagnata dal vocalist Alex Z. Il 17 agosto (piazza Nuova ore 22) sarà la volta di “Rewind”, revival degli anni 90, con il Dj Fabrizio Ferrari di RTL 102.5.

Il 19, 20 e 21 agosto fa tappa a Castelsardo il Festival jazz "Musica sulle Bocche", concentrato nel centro storico cittadino. Venerdì 19 agosto, ore 18.30, nel sagrato della Cattedrale si esibirà Christina Ruf al violoncello. Alle 20.30, in Piazza Misericordia, esibizione di Roberto Ottaviano al sax e Alexander Hawkins al piano. Alle 21.15, nella terrazza Sala XI, concerti di Nils Petter Molvaer Quartet.

Alle 22.30, nella scalinata verso il Castello, jam session.

Sabato 20 agosto, ore 6, nel centro storico, “Su Cuncordu di Cheremule”. La sera alle 18, nel sagrato della Cattedrale, si potrà ammirare Salvatore Maltana al contrabbasso. Alle 19, nel centro storico, si potranno invece osservare i Tumbarinos di Gavoi. Alle 19.30, in piazza Misericordia, concerto di Stefano Nosei. Alle 21.15, sulla terrazza Sala XI un altro concerto: quello del Trygve Seim Quartet. Alle 22.30, lungo la scalinata verso il Castello, si potranno ascoltare i giovani talenti jazz sardo.

Ricco anche il programma di domenica 21 agosto. Alle 6 concerto al piano di Fabio Giachino. Alle 21.15, sulla terrazza Sala XI "Mystic Geography". Alle 22.30, nlungo la scalinata verso il Castello, allieterà la serata il dj set della Electronic Night.

Sabato 27 agosto ancora revival con "Ma che ne sanno i 2000": serata con dj in piazza. Il 30 agosto si terrà il secondo incontro della stagione con il dottor Lorenzo Braina, alla Fontana Vecchia. Il 31 agosto si balla ancora in piazza con Gianluca Pittalis.

