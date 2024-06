Musica, arte e spettacoli di ogni genere: prende il via dal 21 giugno l’Estate capoterrese, la serie di appuntamenti che terrà compagnia ai residenti sino alla fine di settembre.

Si parte il primo giorno d’estate, con gli appuntamenti organizzati in onore della compatrona santa Barbara nelle piazze Verdi e Liori. Il 22 giugno alle 21, al Parco Urbano, spazio allo spettacolo del fisico Vincenzo Schettin, che spiegherà la fisica ai più giovani: il giorno successivo dalle 9, in località Sant’Angelo, si terrà il “Tuning day summer edition”. Il 28 giugno dalle 19, 30, tra corso Gramsci e piazza Brigata Sassari si terrà la 2^edizione di “Casa Melis vestita d’arte”, con la partecipazione degli artisti locali. Il 29 giugno alle 21, in piazza Liori, spettacolo a cura della Solaire dance.

Giovanni Montis, assessore allo Spettacolo, spiega come i fine settimana da qui alla fine di settembre saranno sempre animati: «Ci saranno tanti appuntamenti, mese per mese renderemo noto il calendario di spettacoli e concerti adatti a tutti i cittadini».

