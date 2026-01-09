Un locale che è da tempo un riferimento per la scena alternativa locale, e che apre il 2026 con un doppio concerto dal sapore anni Ottanta: questo sabato dalle 21 va in scena al Fabrik di Cagliari, in via Mameli 216, il doppio concerto con le band Endeløs e Loono, in una scarica di post-punk e nostalgia che verrà seguita dalle selezioni musicali di Giacomo Pisano, alias Revenant.

Nati da un'idea del cantante e chitarrista Fabrizio Tedde, il gruppo proviene da Carbonia e viene completato da Maurizio Pinna (chitarra), Diego Pusceddu (basso) e Francesco Cossu (batteria). Inserendosi nella scia del nuovo post punk isolano, la formazione si ispira tanto ai grandi del passato quanto agli innovatori di oggi nel genere, in sonorità darkwave e gotiche unite a tematiche esistenziali, come emergono nei lavori "Dark Fields" (2023) e "From an upset world" (2025), entrambi editi per l'etichetta elvetica Swiss Dark Nights.

I Loono vengono invece da Villacidro, in un duo composto da Gianluca Pisano e Fabio Orrù. Con un cantato in lingua italiana e una miscela di ispirazioni che vanno dall'alternativa italiana degli anni Ottanta all'elettropop analogico di stampo britannico, i Loono portano avanti una lirica intrisa di modernità distopica e quasi robotica, gelida, contenuta anche nel loro ultimo extended-play, "CalmaRabbiaDelirio" (2023).

© Riproduzione riservata