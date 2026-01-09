Due generi apparentemente lontani, ma uniti dall'elemento controculturale e underground che da sempre li caratterizza, almeno nella musica di un'icona sarda: domani sera il palco di Su Tzirculu, a Cagliari in via Molise 58, sarà calcato dal rapper e producer Mc Def per un concerto dal vivo, con il supporto e il dj-set a seguire della crew Ghettoblaster. Fra rime taglienti e bassi sincopati, la musica partirà alle 21, in un'esibizione che preannuncia alcuni ospiti a sorpresa.

Mc Def è il nome d'arte di Andrea Medda, classe 1982 e originario di Cagliari, attivo oltre che nella musica anche nel campo dell'illustrazione. In una carriera musicale iniziata molto presto come voce del gruppo punk Tuna Smell, Medda inizia anche a sperimentare con generi come drum'n'bass e dubstep. Dopo aver frequentato ambienti alternativi e spazi occupati a Torino, si trasferisce a Bologna dove conosce Dj Ferro e la crew Underground Area, con i quali darà vita a un lungo e duraturo rapporto di collaborazione: insieme a Ferro crea infatti un duo che gira tutta Europa, nel segno di quell'ibrido di cantato rap e musica bass. Nel 2016 ha fatto ritorno in Sardegna, dove ha lavorato all'album in due parti "Raccoglimi" (2020 la prima, 2021 la seconda), in cui vira verso tendenze funk e attitudine punk. Rappresentativo del suo classico stile è l'ultimo singolo "Ne voglio ancora (10 anni non mi basta)", uscito due anni fa.

