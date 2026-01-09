Ariete: Il cuore vi batte forte in vista di un evento atteso, ma dovrete tenere a bada l’entusiasmo ancora per un po’...

Toro: Nuove idee e collaborazioni risvegliano la vostra autostima, portando a risultati sorprenti.

Gemelli: Sostenete lo sguardo di chi vi giudica con convinzione, almeno di solito. Oggi fate del vostro meglio.

Cancro: Un umore tempestoso è alle porte, ma se lo prevenite tutto sarà in discesa e ritroverete presto il sole.

Leone: Se un desiderio dentro di voi è forte, non per forza va seguito subito: analizzatelo prima di agire...

Vergine: Siete consapevoli di avere un sogno nel cassetto e di star rimandando l’idea di tirarlo fuori. Coraggio!

Bilancia: L’ordine e l’equilibrio vi appartengono ma anche voi ogni tanto perdete la bussola: ricentratevi adesso!

Scorpione: Non sta andando tutto bene come speravate, ma le stelle stanno tessendo per voi storie ancora più grandi.

Sagittario: Fate un gesto fuori schema e ribellatevi al vostro senso del dovere. Tornerete a respirare!

Capricorno: Evitate di imporre agli altri la vostra idea: puntate su un dialogo costruttivo e apprezzate la diversità.

Acquario: Il cuore è spezzato, ma da che cosa non lo sapete nemmeno voi. Prendetevi del tempo per riflettere.

Pesci: Qualcuno vi dice che soggiornate un po’ troppo sulle nuvole, ma è il vostro migliore potere, non lo sanno?

