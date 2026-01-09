Cosa dicono le stelle per il 9 gennaio 2026La giornata segno per segno
Ariete: Il cuore vi batte forte in vista di un evento atteso, ma dovrete tenere a bada l’entusiasmo ancora per un po’...
Toro: Nuove idee e collaborazioni risvegliano la vostra autostima, portando a risultati sorprenti.
Gemelli: Sostenete lo sguardo di chi vi giudica con convinzione, almeno di solito. Oggi fate del vostro meglio.
Cancro: Un umore tempestoso è alle porte, ma se lo prevenite tutto sarà in discesa e ritroverete presto il sole.
Leone: Se un desiderio dentro di voi è forte, non per forza va seguito subito: analizzatelo prima di agire...
Vergine: Siete consapevoli di avere un sogno nel cassetto e di star rimandando l’idea di tirarlo fuori. Coraggio!
Bilancia: L’ordine e l’equilibrio vi appartengono ma anche voi ogni tanto perdete la bussola: ricentratevi adesso!
Scorpione: Non sta andando tutto bene come speravate, ma le stelle stanno tessendo per voi storie ancora più grandi.
Sagittario: Fate un gesto fuori schema e ribellatevi al vostro senso del dovere. Tornerete a respirare!
Capricorno: Evitate di imporre agli altri la vostra idea: puntate su un dialogo costruttivo e apprezzate la diversità.
Acquario: Il cuore è spezzato, ma da che cosa non lo sapete nemmeno voi. Prendetevi del tempo per riflettere.
Pesci: Qualcuno vi dice che soggiornate un po’ troppo sulle nuvole, ma è il vostro migliore potere, non lo sanno?