È appena cominciato l’anno nuovo e già si specula sui prossimi film che stabiliranno nuovi traguardi al botteghino. Se nel 2023 si è chiacchierato fin troppo del cosiddetto “Barbenheimer” - un fenomeno mediatico che, durante la stagione estiva, fece esplodere internet con scommesse su chi avrebbe vinto la sfida agli incassi tra “Barbie” di Greta Gerwig e “Oppenheimer” di Christopher Nolan - questo 2026 suggerisce già uno scenario molto simile in vista delle prossime festività natalizie, quando concorreranno in sala, nello stesso giorno d’uscita, i pesi massimi “Dune: Parte Tre” di Denis Villeneuve e “Avengers: Doomsday” dei Fratelli Russo.

Con data fissata negli Stati Uniti al 18 dicembre, Warner Bros. Pictures e Marvel Studios sembrano non temere affatto lo scontro diretto, come dimostrano anche le recenti dichiarazioni del giornalista Matt Belloni in una puntata del podcast The Town, in cui afferma, a nome della Warner, di esser fiducioso del riscontro positivo che otterrà il ritorno al cinema di Villeneuve. Dall’altro lato - pur constatando un generalizzato calo d’interesse per i cinecomic e, ormai da diverso tempo, una fase in cui le produzioni Marvel sembrano aver perso la bussola - l’uscita di un nuovo capitolo della serie “Avengers” suscita senz’altro enormi aspettative, anche alla luce delle tante promesse dello studio e, soprattutto, del trionfale ritorno di Robert Downey Jr. per la prima volta nei panni del Dottor Destino.

Considerate queste premesse, non si è perso tempo ad ammiccare sui social e sui siti specializzati a un ipotetico “Dunesday”, lasciando intendere, anche con così largo preavviso, che assisteremo a una sfida per l’ultimo posto in sala a dir poco serrata. Nel frattempo, “Dune: Parte Tre” si trova nel pieno delle fasi di post-produzione, dopo la conclusione del ciclo di riprese avvenuta lo scorso novembre. La pellicola tratta dall’opera di Frank Herbert è l’adattamento del romanzo “Messia di Dune”, che sviluppa ulteriormente e porta a compimento l’epopea di Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet.

Non è da escludere tuttavia, vista la scelta della Warner di mantenere un titolo numerato come per i precedenti capitoli, che la pellicola possa contenere anche estratti dal terzo libro, “I figli di Dune”, pubblicato dall’autore americano nel 1977. Ulteriori conferme arriverebbero dall’inserimento nel cast di Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke per i ruoli di Leto II e Ghanima, ossia i figli di Paul e Chani, nonché i personaggi principali del terzo libro.

Ad elettrizzare i fan ha contribuito anche la descrizione del primo trailer trapelata in rete, la cui pubblicazione dovrebbe essere imminente e che, grazie al lavoro svolto da SFFGazette.com, promette anticipazioni di portata epica. Tra le numerose indiscrezioni emergono un flashback che coinvolge Paul e sua madre Lady Jessica, nuovi dettagli su Alia Atreides - la sorella di Paul interpretata da Anya Taylor-Joy - e, non meno rilevante, un inedito Chalamet con la testa rasata. Ribadendo ancora una volta che il film segnerà la fine del suo coinvolgimento nella saga, Villeneuve ha dichiarato a Variety: «Messia di Dune sarà il mio ultimo film della saga. Innanzitutto, è importante che la gente capisca che per me si è trattato in realtà di un dittico. Si trattava di una coppia di film che sarebbero stati l'adattamento del primo libro. Quella parte è conclusa. Questo terzo film sarà diverso e avrà una sua identità».

Sul fronte Marvel, hanno iniziato a circolare le prime tre delle quattro clip promozionali pensate per la campagna marketing di “Avengers: Doomsday”, che anticipano il gradito ritorno di Chris Evans nei panni di Captain America, di Chris Hemsworth in quelli di Thor e - con ancora maggiore sorpresa - di Patrick Stewart e Ian McKellen nei ruoli dei mutanti Professor X e Magneto. Insieme alle moltissime altre apparizioni, troveremo anche Loki, il villan del primo “Avengers” interpretato da Tom Hiddleston.

Intervistato da GQ sul contributo offerto al progetto, l’attore ha affermato con grande trasporto: «Il mio contributo è stato dato. È monumentale. Il cuore della storia è assolutamente brillante ed è stato sorprendente quando l'ho letta. Non è mai stato fatto prima qualcosa di simile». Soffermandosi poi sull’arco evolutivo del personaggio, anche in vista dei cambiamenti futuri, ha aggiunto: «Per diventare qualcuno di diverso, con una storia e una fine differenti, ha dovuto fare pace con ciò che aveva fatto. Questo gli ha dato il potere di essere autore della propria storia».

