Un sound check durato più di un'ora ieri pomeriggio, con dieci musicisti e due cantanti che accompagnano Zucchero Fornaciari stasera, sull'imponente palco (con impianti a ridotto impatto ambientale) piazzato sul Molo Brin, che ha attirato decine di curiosi, fermi alla radice della banchina (off limits) a godere le prove generali del Capodanno vista mare, stamattina Olbia, baciata da un sole primaverile, era già in fermento. Completamente pedonale, la zona del centro storico affacciata sul palco è stata presa d'assalto, tra chioschi di cibo e bevande allestiti l’occasione.

Fuochi già accesi in via Garibaldi, chiusa al traffico da Viale Principe Umberto fino all'incrocio con via Catello Piro, una ventina di stand sono alle prese con i preparativi per offrire panini alla piastra farciti, castagne arrosto, seadas, spritz, gin tonic e birre alla spina, somministrati rigorosamente in bicchieri compostabili, nel rispetto dell'ordinanza firmata dal sindaco, Settimo Nizzi, che vieta la detenzione e la vendita, anche per asporto, di bibite in contenitori di plastica, di vetro e in lattine.

Imponenti le misure di sicurezza: quarantacinque persone addette alla sorveglianza dell'ordine pubblico e diciotto tra il personale sanitario. Dalle 14, stop alla circolazione su viale Principe Umberto, in via Bettino Craxi, in via Portu Ezzu, consentito l'accesso in viale Isola Bianca, direzione porto a senso unico di marcia, e la sosta delle auto sul lato mare, che potranno essere parcheggiate anche sul Molo 1 bis. Per evitare il congestionamento del traffico, però, l'amministrazione comunale ha messo a disposizione un servizio navette, gestito da Aspo, che partiranno dai due centri commerciali agli ingressi della città e faranno la spola per dodici ore, dalle 17 di oggi e alle 5 di domani, fino all'area in cui si svolge l'evento che comincia alle 22.30 con il concerto di Sugar, circa un'ora e mezza tra i brani più noti del suo repertorio, e proseguirà con l'esibizione di Salmo fino all'1.30 circa. Nel mezzo, quindici minuti di fuochi pirotecnici a ritmo di musica e a cascata sul Golfo.

