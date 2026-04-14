Non un palco unico, ma tanti spazi nel verde degli Orti di San Pietro a Sassari. Si intitola "Canzoni sparse" l'evento che dalle 10.30 alle 21.30 è dedicato alla canzone d’autore immersa nella natura, in cui la musica diventa esperienza diffusa e condivisa.

Per tutta la giornata si alterneranno performance intime, pensate per un ascolto ravvicinato e senza barriere. Per l’occasione verrà inoltre aperta al pubblico un’area solitamente non accessibile, che entrerà a far parte del percorso sonoro della giornata, offrendo al pubblico la possibilità di vivere il parco da una prospettiva inedita. Al centro dell’evento c’è la canzone, declinata attraverso progetti e sensibilità diverse, in un percorso che attraversa linguaggi e paesaggi sonori contemporanei.

Tra gli artisti in programma Dellera, nome d'arte di Roberto Dell'Era, ex bassista degli Afterhours e fondatore del trio jazz rock/Canterbury The Winstons. Nel ricco cast di ospiti figurano Gionta, Alessandro Carta, Dimarzo, Bianca Frau, Raffaele Puglia, Gavino Riva, Claudio Murgia e Paola Pizzino.

La giornata assume così un carattere sperimentale: un formato leggero e diffuso che rompe la frontalità del live tradizionale e propone una fruizione informale e immersiva. Il pubblico è invitato a vivere il parco in modo spontaneo, costruendo il proprio percorso tra i diversi punti di ascolto. In questo spirito, gli spettatori sono invitati a portare con sé stuoie, asciugamani, cuscini o piccole sedute, per abitare gli spazi in modo personale, come in un giardino di casa

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