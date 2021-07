Il presidente della giuria Spike Lee ha annunciato il film vincitore della Palma d'oro del 74esimo Festival di Cannes, “Titane” della regista francese Julia Ducournau, per errore essendo all'inizio della cerimonia.

Dopo l'incidente clamoroso dell’artista afroamericano la platea che è rimasta incredula, forse qualcuno ha pensato ad un gioco, altri non si capacitavano.

"Devo fare le mie scuse a tutti - ha detto incontrando a caldo la stampa - ai miei colleghi, al festival e anche agli artisti a cui batteva il cuore per il pasticcio che ho combinato. Dovete sapere che io adoro lo sport e quando finisce una partita la prima cosa che annunci è il risultato. Per questo sono andato troppo in fretta verso il finale. Per fortuna che mi hanno aiutato tutti, ma è stato divertente".

Momenti di emozione per la standing ovation a Marco Bellocchio, palma d'oro d'onore.

"Voglio condividere il premio con miei figli Pier Giorgio e Elena, il produttore Simone che è quasi un figlio adottivo e il grande Michel Piccoli che voglio assolutamente ricordare", ha detto commoso.

Il premio per la migliore intepretazione maschile è andato all’attore texano Caleb Landry Jones per “Nitram” di Justin Kurzel. Migliore interpretazione femminile all’attrice norvegese Renate Reinsve per il film “The Worst person in the world (Julie en 12 chapitres)” di Joachim Trier.

Tra i film in gara c’era anche “Tre piani” di Nanni Moretti, accolto alla prima con 11 minuti di applausi.

