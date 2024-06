Cambio di programma al Festival del Cinema di Tavolara, che comunica il forfait di Paolo Zucca e del film “Vangelo secondo Maria” e la sostituzione degli stessi con Marco Amenta e il suo “Anna”, in tour in questi giorni in Sardegna e in uscita nel resto d’Italia giovedì.

Annunciati giusto venerdì i primi ospiti e le prime proiezioni della 34ª edizione, che si terrà tra La Peschiera di San Teodoro, Porto San Paolo e l’Isola di Tavolara dal 16 al 21 luglio, la manifestazione organizzata dall’Associazione Argonauti è costretta a registrare la defezione del regista oristanese, che avrebbe dovuto essere protagonista della serata del 19 luglio. “Ci dispiace comunicare che a causa della indisponibilità di Paolo Zucca, il film “Vangelo secondo Maria”, in programma il 19 luglio, sarà sostituito dal bellissimo film “Anna” del regista e fotoreporter palermitano Marco Amenta”, recita la nota.

“Ci scusiamo con chi già avesse fatto il biglietto, il regista ci aveva dato ampia disponibilità mesi fa e oggi ha comunicato di non essere più disponibile. Per chi avesse già acquistato il biglietto provvederemo a una formula di rimborso, in caso contrario resteranno valide le stesse prenotazioni e gli stessi biglietti. Sperando nella vostra comprensione, vi aspettiamo a Tavolara!”.

