Un nuovo modello di cinema, con servizi esclusivi e i più elevati standard audio e video. Riapre oggi a Cagliari, dopo la pausa estiva necessaria per un completo restyling, la multisala di piazza Unione Sarda.

Il Notorious Cinemas comprende 8 sale, 600 posti totali, area ticketing automatizzata, poltrone in ecopelle dotate di schienale e poggiapiedi comandati elettronicamente. Inoltre tra una fila e l’altra lo spazio è di oltre 2 metri.

Ma non è tutto: il Notorious Cinemas di Cagliari è l’unica multisala in Italia con base di ricarica wireless per smartphone presente sul tavolino accanto a ogni poltrona, ed è possibile ordinare e ricevere il cibo al proprio posto grazie a un QR CODE sistemato sempre sul tavolino.

Le poltrone con ricarica wireless (foto ufficio stampa)

Non manca, come da tradizione, il rispetto degli standard eco-sostenibili: il packaging food è infatti realizzato in materiale compostabile e i biglietti d’ingresso in carta riciclabile.

“Siamo molto orgogliosi di portare alla cittadinanza cagliaritana il nostro innovativo modello di cinema – spiega Guglielmo Marchetti, presidente e amministratore delegato di Notorious Pictures e presidente di Notorious Cinemas -. Mettere al centro della nostra attività i nostri clienti per fargli vivere una speciale, unica esperienza cinematografica, ci rende estremamente felici”.

Un'area della multisala

“Notorious Cinemas Cagliari è sicuramente tra le più innovative multisale di tutta Italia – commenta Andrea Satta, amministratore delegato di Notorious Cinemas -, in grado di offrire con le sue nuove poltrone reclinabili momenti di intrattenimento di altissimo livello. Siamo sicuri che la nostra clientela fin da subito si innamorerà dell’esclusivo design e dell’incredibile livello di comfort, facendo diventare Notorious Cinemas il vero punto di riferimento cinematografico della città”.

