Dopo sei anni di assenza, Mario Venuti torna a Cagliari, venerdì 1 aprile con un doppio set alle 20.30 e alle 22.30 nell’ambito del cartellone della rassegna Bflat jazz festival, organizzata dall’associazione Domina Edizioni Musicali per la direzione artistica di Marco Tullio Coco.

Un attesissimo incontro con uno degli autori più raffinati della musica italiana degli ultimi decenni.

Sarà l'occasione per andare oltre il concerto e per conoscere da vicino il cantautore siciliano, per il quale, come lui stesso afferma, “il pop è un termine nobile, che unisce Domenico Modugno e Luigi Tenco, Elvis Costello e i Talking Heads, i Beatles e Lucio Battisti”.

Ci sono artisti che hanno bisogno del palco per riflettere, della chitarra per pensare, del confronto col pubblico per scrivere: così è per Mario Venuti che arriva a Cagliari per festeggiare un traguardo importante e per far suonare e raccontare il suo mondo.

Il jazz club di Via del Pozzetto farà da cornice per una data in esclusiva regionale nel corso della quale l’autore di “Mai come ieri”, il successo condiviso con Carmen Consoli, interpreterà pezzi storici e nuove hit nell’arrangiamento più puro, quello in cui sono nati, accompagnandosi nell’intimità della chitarra sola o del pianoforte.

L’amore per il Brasile e per le sonorità sudamericane sono una costante nella carriera di Venuti, che proporrà, insieme ai brani più importanti del suo repertorio, alcune delle canzoni che fanno parte del nuovo disco “Tropitalia”, progetto nel quale il cantautore si diverte a giocare, diventando puro interprete, con riletture di alcuni brani popolari della canzone italiana in chiave tropicalista.

Gli appassionati potranno assistere al doppio appuntamento secondo le consuete norme sanitarie di sicurezze che impongono il green pass per l’accesso in sala e mascherina obbligatoria per tutta la durata dello spettacolo.

