Le note jazz di Mario Rosini (voce e piano) e Savio Vurchio (voce), venerdì 24 novembre, alle 21.30, al Bflat a Cagliari. Nel live un vasto repertorio con il segno del genere musicale nato negli Stati Uniti all’alba del Ventesimo secolo. Un concerto (già in programma lo scorso 5 maggio e poi rinviato per un grave lutto che aveva colpito la famiglia di Mario Rosini) con un duo molto affiatato nello spazio scenico di via del Pozzetto che da tempo ospita spettacoli e concerti.

Rosini insegna “Canto Jazz” al Conservatorio “Duni” di Matera. Nel 2004 ha conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo con il brano “Sei la vita mia” e il terzo posto nell’ambito del premio della critica “Mia Martini”. Dal 2008 ricopre la carica di presidente della Commissione artistica del premio dedicato alla cantautrice.

Ha collaborato con Rossana Casale e Mick Goodrick e partecipato ai tour musicali di Anna Oxa, Grazia Di Michele, Mia Martini e Tosca. Il jazz è un costante punto di riferimento nel suo percorso musicale. Tra gli ultimi lavori c’è il disco “Wavin time” con il Duni jazz choir e la partecipazione come corista e musicista per l’album di Massimo Ranieri “Tutti i sogni ancora in volo”.

Savio Vurchio, nella sua carriera, ha collaborato con diverse band, compresa un’orchestra cubana.

Ha spaziato dal soul al funky all’acid jazz. In televisione si è fatto apprezzare, nel 1995, nel programma “Re per una notte”, condotto da Gigi Sabani, dove ha ottenuto il premio della critica. Nel 2013 si è presentato a The Voice of Italy, con una versione di Man’s Man’s World di James Brown. Nel 2020 ha preso parte alla terza edizione di All Together Now, condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga.

