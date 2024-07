La grande danza va in scena questa sera, sabato 6 luglio, alle ore 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari per una straordinaria produzione della LeonCino Dance Art Studios, l’accademia di alto perfezionamento realizzata a Cagliari da Leon Cino, uno dei ballerini più iconici e rappresentativi dell’universo coreutico nazionale e molto noto al grande pubblico televisivo per il successo ottenuto prima come allievo e poi come docente nella scuola del talent show più famoso del piccolo schermo, “Amici” di Maria De Filippi.

Vincitore nel 2003 del celebre programma di Canala 5 che ha lanciato vere e proprie star del canto e della danza, l’artista albanese da oltre 20 anni ha intrapreso una carriera internazionale che spazia dal teatro al musical fino al cinema.

Nel 2004 ha ricevuto il Premio Internazionale “Gino Tani” per le arti dello spettacolo e successivamente è stato protagonista del musical “Footlose”, presente per due stagioni sui palcoscenici delle maggiori città italiane e vincitore del “Biglietto d’oro”.

In seguito è protagonista del cast di un altro musical di successo , “Io Ballo”, diretto da Chicco Sfondrini e Patrick Rossi Gastaldi.

Leon ha inoltre lavorato anche in ambito cinematografico.

Nel 2007 è stato premiato per i 60 anni del QKKF in Albania.

Tra i lavori più interessanti la partecipazione nel film “La città invisibile” (2010) di Giuseppe Tandoi dove ha interpretato la parte di Sorin e nel film “Nous et Lenine” (2007) di Saimir Kumbaro.

Il pubblico cagliaritano potrà immergersi in un'esperienza unica di danza e spettacolo con lo spettacolo "Trittico", una serata di balletto che vuole incantare e sorprendere gli appassionati attraverso tre distinti quadri: "Morboso", "Passione Mediterranea" e "Gershwin stile Broadway".

Sotto la magistrale direzione di Leon Cino e la sua partecipazione sul palco in veste di special guest gli spettatori saranno trasportati in un viaggio emozionante attraverso movimenti eleganti e coinvolgenti.

Leon Cino, rinomato per la sua creatività e maestria nell'arte della danza, promette di stupire con coreografie che mescolano tradizione e innovazione.

Lo spettacolo vanta la partecipazione di talenti eccezionali, tra cui Maria Grazietti, Vania Argiolas, Lorenzo Gallo, e la straordinaria voce di Ianira Sperandio, il cui timbro intenso cattura l'attenzione e tocca le corde emotive dello spettatore.

Gli allievi della Leon Cino Dance Art Studios si esibiranno con passione e dedizione in coreografie dello stesso Leon Cino e di Maria Grazietti e Martina Spiga, a dimostrazione delle eccezionali abilità tecniche ed interpretative, confermando il loro impegno nell'eccellenza artistica che sempre di più lancia ballerini sardi nel gotha della danza nazionale ed internazionale.

