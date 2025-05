Uno spettacolo che promette emozioni, divertimento e allegria: l’anima romantica e passionale della bossa nova irrompe con tutta la sua potenza sul palcoscenico del Teatro Massimo.

Domani sera, lunedì 19 maggio, alle ore 21 Toquinho, tra i più straordinari chitarristi e cantanti brasiliani di sempre, apre la sua tournée nazionale a Cagliari in compagnia di Camilla Faustino, una delle migliori voci della “Nuova Mùsica Popular Brasileira”.

Arrivato in Italia all’inizio degli anni Sessanta, Toquinho, che l’anno prossimo festeggerà 80 primavere, ha collaborato in particolare con Sergio Endrigo, Sergio Bardotti, Ennio Morricone, Fred Bongusto e Ornella Vanoni, pubblicando oltre 90 dischi.

Lo scorso febbraio, in occasione del Festival di Sanremo, ha duettato nella serata delle cover con Gaia, portando sul palco dell’Ariston lo storico brano di Ornella Vanoni “La voglia, la pazzia”, contenuto nell'album “La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria” pubblicato nel 1976 e realizzato in collaborazione con Toquinho e Vinícius de Moraes.

Il tour dal titolo “60 anni di carriera” sarà l’occasione per presentare i brani che hanno costellato il suo lungo percorso di successi e ripercorrerà i momenti della storia dell’artista, omaggiando amici, compositori e collaboratori che hanno contribuito a crearla.

Virtuoso della chitarra classica e magistrale interprete di difficilissimi brani del repertorio sudamericano, il suo timbro vocale è tra i più caratteristici dell’universo canoro internazionale e la sua espressività, accompagnata dal calore della saudade carioca, da subito lo rendono un personaggio amatissimo per l’empatia che trasmette dal palco.

In Italia spopola fin dagli anni ’70 sfornando successi uno dopo l’altro.

Tra le sue tante collaborazioni, indimenticabile quella con Ennio Morricone: con il geniale Premio Oscar Toquinho ha lavorato all'album "Per un Pugno di Samba", un incontro tra la tradizione della samba e l'arte cinematografica del compositore italiano.

Uno dei suoi più grandi successi è Acquarello, canzone pluripremiata e per molte settimane ai vertici delle classifiche sia in Italia che in Brasile: una melodia eccezionale interpretata da Toquinho anche sul palco di Sanremo come ospite internazionale della kermesse canora nell’edizione del 1983.

Una serata imperdibile per gli amanti della grande musica, organizzata da Sardegna Concerti con la direzione artistica di Massimo Palmas.

